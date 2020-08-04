Хабаровчанина из Москвы назначили зампредом правительства края

4 Авг. 2020 2020-08-04T06:40:31+03:00

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В правительстве Хабаровского края представили нового заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. Должность принял Евгений Леонидович Никонов. О его назначении сообщил Михаил Дегтярев на совещании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

- В ближайшее время подпишу соответствующее распоряжение. Евгений Леонидович работал начальником управления в Департаменте здравоохранения Москвы. Он грамотный организатор здравоохранения и, что немаловажно, хабаровчанин, - прокомментировал врио губернатора Хабаровского края.

Для справки: обучался Евгений Никонов в Дальневосточном государственном медицинском университете. Работал санитаром в краевой детской клинической больнице и медбратом до поступления в вуз. После трудился врачом кардиологического отделения, ассистентом кафедры госпитальной терапии ДВГМУ. Также был в должности заведующего кафедрой гастроэнтерологии и клинической лабораторной диагностики Института повышения квалификации специалистов здравоохранения и проректором ДВГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU