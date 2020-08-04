4 Авг. 2020 2020-08-04T06:32:58+03:00

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Уровень реки Бира у Биробиджана продолжает расти. По данным на утро 4 августа 2020 года, вода была на отметке в 354 см. Уровень воды в реке Икура достиг отметки «Неблагоприятное явление». Грунтовые воды подтапливают огороды в микрорайонах Заречье, Грузовое и Биробиджан-2.

- Ухудшается гидрологическая обстановка на территории Биробиджана. В поселках Партизанский 1 и 2 вчера закрыли шандоры. На Партизанском-2 сейчас монтируют насосную станцию, сегодня после обеда она будет подключена, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что в поселке Грузовое уже установили и подключили насосную станцию. Идет монтаж второй насос в районе улицы Советская. в микрорайоне Заречье расчищают канавы. Предстоят работы в микрорайоне «Биробиджан-2» на улицах Короленко и 9-ая Пятилетка. Горожан призывают быть предельно осторожными. В случае необходимости звоните по номерам «101», 2-22-85 и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU