2020-08-04T08:21:40+03:00
Общество

Ситуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 4 августа 2020 года: за сутки 30 новых пациентов

Лечение получает в общей сложности 161 человек
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 4 августа 2020 года: за сутки 30 новых пациентовСитуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 4 августа 2020 года: за сутки 30 новых пациентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре, по данным на утро 4 августа 2020 года, находятся 294 человека. Коронавирус подтвержден у 161 пациента. За последние сутки нет выписанных пациентов, госпитализировали 30, скончался один.

- На сегодняшний день в реанимационном отделении находятся 13 пациентов. У семи человек, контактировавших с заболевшими, только подозревают коронавирус, - рассказали в городской администрации.

Также лечение получают 126 пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки госпитализировали 11 человек с пневмонией. Амбулаторно лечатся 103 пациента, у которых диагностировали коронавирус нового типа, из них 11 - это дети.

Жителей города призывают предпринимать меры профилактики вирусных заболеваний. Пожалуйста, избегайте мест массового скопления людей, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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