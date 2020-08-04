Ситуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 4 августа 2020 года: за сутки 30 новых пациентов
В инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре, по данным на утро 4 августа 2020 года, находятся 294 человека. Коронавирус подтвержден у 161 пациента. За последние сутки нет выписанных пациентов, госпитализировали 30, скончался один.
- На сегодняшний день в реанимационном отделении находятся 13 пациентов. У семи человек, контактировавших с заболевшими, только подозревают коронавирус, - рассказали в городской администрации.
Также лечение получают 126 пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки госпитализировали 11 человек с пневмонией. Амбулаторно лечатся 103 пациента, у которых диагностировали коронавирус нового типа, из них 11 - это дети.
Жителей города призывают предпринимать меры профилактики вирусных заболеваний. Пожалуйста, избегайте мест массового скопления людей, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.
ИСТОЧНИК KP.RU