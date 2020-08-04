4 Авг. 2020 2020-08-04T08:20:42+03:00

Пьяный водитель снес машину и чуть не разрушил магазин под Хабаровском Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

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На улице Центральная в селе Матвеевское произошла дорожная авария. По предварительной информации, 32-летний мужчина на машине Suzuki Jimny подъехал к магазину, оставил свое авто у крыльца и вошел в помещение. В это время в иномарку врезался автомобиль Toyota Ipsum.

- За рулем находился нетрезвый 47-летний мужчина. Он сказал, что он офицер, служит в военном городке. От удара машина Suzuki Jimny подалась в сторону и корпусом навалилась на вход магазина, - рассказал очевидец.

Из помещения вышли люди. Они заметили, что водителя автомобиля Toyota Ipsum бьет дрожь. Вызвали скорую помощь, решив, что у мужчины случился эпилептический припадок. Однако прибывшие врачи опровергли эту версию, сказав только одно - водитель просто был сильно пьян.

Тем не менее провели освидетельствование, и версия, что мужчина был пьян, не подтвердилась. Опешившие автоинспекторы собираются провести еще одно освидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU