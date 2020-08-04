4 Авг. 2020 2020-08-04T07:51:08+03:00

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В Хабаровском крае начнут работать бассейны и спортзалы, а также объекты культуры. Ограничения снимут в районах с низкой заболеваемостью COVID-19. Поручение о старте работы дал Михаил Дегтярев на прошедшем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

- Например, в Николаевском районе всего зафиксировали 16 случаев заражения. Однако бассейн, спортивные сооружения, музей здесь закрыты. Считаю, что с соблюдением всех противоэпидемических норм их нужно открывать, - подчеркнул Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Со своей стороны Татьяна Зайцева, глава регионального управления Роспотребнадзора, уведомила, что специалисты ее ведомства согласуют этот вопрос. Напомним, с 1 августа в Хабаровском крае начали работать детские лагеря. Предположительно организуют две смены для ребят до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU