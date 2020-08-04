В Хабаровском крае спасли водителя, зажатого в разбитом в аварии авто

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:29:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске спасли водителя, переночевавшего в разбитом в аварии авто. Происшествие случилось на 19 километре трассы Хабаровск-Владивосток. По предварительной информации, машина вылетела с дороги в обрыв. От удара водителя зажало в машине, ему нужна была помощь.

- Сообщение о происшествии поступило спасателям накануне, 3 августа в 15:19. На место происшествия отправилась дежурная бригада в составе пяти спасателей, в том числе один врач, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО.

Сначала стабилизировали автомобиль с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. После этого вызволили пострадавшего 45-летнего водителя. Мужчине в разбитой иномарке зажало ноги. На месте ему оказали первую помощь. Пострадавшего из оврага эвакуировали на щите, наложили шины, а затем передали прибывшей бригаде скорой помощи. Причины аварии пока устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU