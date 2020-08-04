В Законодательной думе Хабаровского края обсудили меры поддержки многодетных

Многодетные семьи пользуются различными мерами поддержки - от прямых выплат до льгот в виде бесплатных путевок в санатории. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Меры социальной поддержки многодетных семей в Хабаровском крае обсудили общественники на заседании совета при Законодательной думе.

- Многодетные семьи относятся к числу приоритетных категорий семей, которым к общеустановленным мерам поддержки дополнительно предоставляются меры поддержки в связи с рождением третьего и каждого последующего ребенка, - подчеркнула Наталья Нелюбина, заместитель министра социальной защиты населения Хабаровского края.

По ее информации, все больше родителей решаются стать многодетными, сейчас в крае свыше 18 тысяч имеют статус многодетных. Прирост только за последний год составил семь процентов. В среднем ежемесячный соцпакет для семьи составляет 29 тысяч рублей, это не только прямые выплаты, но и различные виды натуральной помощи.

При рождении или усыновлении третьего и (или) последующего ребенка семье выдают краевой материнский капитал, который с 1 января 2019 года увеличен до 250 тысяч рублей. Кроме того, на детей до трех лет положены ежемесячные выплаты для семей, чей подушевой доход не превышает в 2020 году 39 083,7 рубля. До шести лет ребенку положено льготное обеспечение лекарствами. Это далеко не полный перечень того, что предоставляется многодетным семьям. Отдельно поощряют и родителей. В 2020 году за особые заслуги в воспитании детей семья Пассар из Амурского района, в которой 11 детей, получила автомобиль.

В ходе обсуждения выявились и проблемы. Например, дистанционное обучение из-за коронавируса показало, что многодетные семьи не могут обеспечить каждого ребенка компьютером или гаджетом. Нет преференции для многодетных, занятых в сфере предпринимательства. С культурно-досуговой деятельностью нужно налаживать контакт: бесплатное посещение музеев не всегда выходит бесплатным - различные передвижные выставки, которые арендуют помещения у музеев, пускают только при наличии билета. Есть вопрос и по допобразованию - не везде принимают сертификат.

По окончании заседания Елена Суркова, секретарь совета, отметила, что на озвученные вопросы нужно искать ответы совместно с депутатами и правительством края. Меры социальной поддержки многодетных семей нужно продолжать совершенствовать, согласились общественники.