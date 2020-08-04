4 Авг. 2020 2020-08-04T10:26:25+03:00

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В Биробиджане законсервируют здание Дома офицеров, расположенного в микрорайоне «Сопка». Работы на сегодняшний день уже начались. Известно, что подрядчик уже приступил к подготовительным работам.

- Специалисты оценивают состояние здания как аварийное, и при этом его никто не охраняет. В прошлом году кто-то снял ветхие двери, и теперь каждый может свободно попасть в помещение. Кроме того, в здании не раз замечали детей. Игры внутри Дома офицеров для них могут закончиться плачевно, - рассказали в пресс- службе городской администрации. - Законсервировать здание решили, чтобы не допустить беды.

Известно, что городское управление ЖКХ на сегодняшний день заключило контракт с подрядной организацией. Предполагается, что кирпичом заложат оконные и дверные проемы первого этажа. Работы планируют завершить до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU