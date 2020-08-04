В Биробиджане законсервируют здание Дома офицеров
В Биробиджане законсервируют здание Дома офицеров, расположенного в микрорайоне «Сопка». Работы на сегодняшний день уже начались. Известно, что подрядчик уже приступил к подготовительным работам.
- Специалисты оценивают состояние здания как аварийное, и при этом его никто не охраняет. В прошлом году кто-то снял ветхие двери, и теперь каждый может свободно попасть в помещение. Кроме того, в здании не раз замечали детей. Игры внутри Дома офицеров для них могут закончиться плачевно, - рассказали в пресс- службе городской администрации. - Законсервировать здание решили, чтобы не допустить беды.
Известно, что городское управление ЖКХ на сегодняшний день заключило контракт с подрядной организацией. Предполагается, что кирпичом заложат оконные и дверные проемы первого этажа. Работы планируют завершить до 15 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU