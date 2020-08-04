В Комсомольске из камеры хранения украли вещи

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:39:36+03:00

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У комсомольчанки из камеры хранения украли вещи. По предварительной информации, речь шла о пропаже рюкзака, в котором находились сотовый телефон и деньги. О краже заявила мать потерпевшей. С ее слов стало ясно, что дочь забыла забрать ключ от камеры, чем и воспользовался злоумышленник.

- Во время разбирательств полицейские выяснили, что к краже причастен 21-летний горожанин. Он со своим отцом находился в магазине. Отец решил положить свои вещи в камеру хранения, обнаружил, что там уже лежит рюкзак. Мужчина закрыл ячейку, ключ отдал сыну, попросив передать его охраннику, а сам пошел за покупками. Однако парень ключ не отдал и забрал из камеры хранения чужое имущество, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам молодой фигурант рассказал, что телефон продал неизвестному на улице, а деньги потратил на личные нужды. В отношении него расследуют уголовное дело по статье «Кража». За свой проступок парень может угодить за решетку на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU