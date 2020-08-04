2020-08-04T10:24:48+03:00
Общество

Работы на улице Орджоникидзе переносят в Хабаровске

Причина тому - неблагоприятная погода
Александр ШТААЛЬ
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Работы на улице Орджоникидзе переносят в ХабаровскеРаботы на улице Орджоникидзе переносят в ХабаровскеФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Ремонт теплотрассы по улице Орджоникидзе, 7, запланированный на период с 5 по 7 августа 2020 года, переносится по причине неблагоприятной погодной ситуации. Ранее сообщалось, что движение автотранспорта в обоих направлениях по этой улице ограничат в связи с ремонтом теплотрассы. Об этом сообщили в компании «Хабаровские тепловые сети» (структурное подразделение АО «ДГК»).

Напомним также, что информацию о ремонтной кампании 2020 года, проводимой в Хабаровске, можно узнать по телефону диспетчерской службы ХТС: (4212) 36-35-16. Все ремонтные работы будут проводиться с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

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