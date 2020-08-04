4 Авг. 2020 2020-08-04T10:52:46+03:00

В Биробиджане наградили победителей конкурса «Измени жизнь к лучшему» Фото: Правительство ЕАО

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В областной столице Еврейской автономии наградили победителей грантового конкурса «Измени жизнь к лучшему». Авторы лучших проектов получили деньги. К слову, начиная с 2018 года, на денежные призы претендовали авторы 200 инициатив. Получили финансовую поддержку только 43 из них.

Авторы предоставили проекты в области социальной поддержки и защиты граждан, охраны окружающей среды и защиты животных, улучшения окружающей среды для комфортного проживания населения, сохранения исторической памяти. Также предлагали идеи в области развития молодежного театрального творчества и реализации молодежных инициатив.

- В этом году гранты получили 18 проектов-победителей. Кроме того, семь проектов отметили особым мнением учредителя конкурса, - отметили в пресс- службе областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU