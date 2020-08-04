Сотрудника МЧС в Хабаровском крае обвиняют в получении взятки
Сотрудника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю обвиняют в получении взятки. По версии следствия, правонарушение было в 2018 году.
- Деньги фигурант взял у представителей проектной организации. За 280 тысяч рублей он должен был оперативно согласовать документы, связанные с пожарной безопасностью проектируемого строительного объекта, - прокомментировали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Отметим также, что уголовное дело возбудили и расследуют по оперативным материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, ОЭП и ПК УМВД России по Хабаровску. Сейчас следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления и причины, тому способствовавшие. Самого обвиняемого по решению служителей Фемиды поместили под домашний арест.
ИСТОЧНИК KP.RU