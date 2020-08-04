4 Авг. 2020 2020-08-04T11:53:57+03:00

ВТБ: в Хабаровском крае объем сделок с загородными домами в этом году вырос вдвое Фото: Олег ЗОЛОТО

По сравнению с прошлым годом объем ипотечных сделок на приобретение частных домов вырос на 62%

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По итогам семи месяцев года ВТБ зафиксировал рост спроса на объекты загородной недвижимости. По сравнению с прошлым годом объем ипотечных сделок на приобретение частных домов вырос на 62%, а их количество - на 46%. Всего с января по июль клиенты приобрели более 2,5 тысячи объектов в ипотеку на сумму 8,1 миллиарда рублей.

В Хабаровском крае рост кратный: по количеству сделок - в три раза, по сумме выдач - в 2,3 раза. С начала года на покупку частных домов ВТБ выдал в регионе 18 кредитов на 79,4 миллиона рублей.

Основной рост спроса на загородные дома банк отмечает с апреля - первого месяца самоизоляции. Размер среднего кредита на покупку такого объекта вырос по сравнению с прошлым годом с 2,9 миллиона до 3,3 миллиона рублей.

В основном дома приобретают клиенты с семьями (78%) в возрасте 35-45 лет (45%) или 25-35 лет (36%). Средний срок такого ипотечного кредита - 19 лет.

Как отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса - вице-президент ВТБ, отмечен резкий рост интереса заемщиков к оформлению ипотеки именно на загородные дома.

В ВТБ одобрение или оформление ипотеки для покупки своего дома проходит в рамках стандартных процедур, объекты можно приобрести практически по всей стране. Расстояние их расположения - до 30 километров от ближайшего города присутствия территориального подразделения банка. Приобрести свой дом с помощью ипотеки можно по ставке от 8,5%.

Банк кредитует приобретение объектов загородной недвижимости только на вторичном рынке. С дачами, СНТ и земельными участками ВТБ не работает. Сумма кредита - до восьми миллионов рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Владивостока, Екатеринбурга, Калининграда, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Тюмени, Краснодара, до пяти миллионов для других регионов. Первоначальный взнос от 30% с использованием средств материнского капитала, в рамках программы «Победа над формальностями» - от 60%.