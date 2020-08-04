2020-08-04T11:57:35+03:00
Общество

В Хабаровском крае обсудили меры поддержки семей с детьми

Михаил Дегтярев сделал свои выводы и дал поручения относительно работы с населением
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае обсудили меры поддержки семей с детьмиВ Хабаровском крае обсудили меры поддержки семей с детьмиФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае обсудили меры поддержки, направленные на повышение благосостояния семей с детьми. На сегодняшний день в регионе существует 15 видов пособий, выплаты получают более 80 тысяч семей. На выплаты в 2020 году предусмотрели 8,25 миллиарда рублей.

НАпример, среди мер поддержки региональный материнский капитал на второго ребенка. В этом году его получили почти две тысячи семей. Также семьям предлагают заключать социальный контракт. Этой мерой поддержки воспользовались 1022 семьями. Средний размер выплаты в этом случае 24,6 тыс. рублей.

- Судя по обращениям, далеко не семьи все знают о том, что им положено. Рекомендую органам исполнительной власти наладить обратную связь. Нужно помогать людям и знать их проблемы. Необходимо сделать систему социальной поддержки более дружелюбной, - подчеркнул Михаил Дегтярев, врио губернатора.

Напомним, многодетным семьям в крае выдают земельные участки. Однако строить на этих наделах получатели не торопятся.

- Людям просто не на что строить эти дома. Рекомендую нашему минстрою опыт Липецкой области, где столкнулись с аналогичной проблемой. В итоге нашли нетривиальные решения, каким образом приспособить действующие ипотечные программы под эту категорию граждан. Изучите опыт и представьте мне предложения в ближайшее время, - поручил Михаил Дегтярев.

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