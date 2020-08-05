2020-08-05T04:25:42+03:00
Здоровье

В Хабаровске стали чаще болеть гонореей

При этом корь и свинка обходят горожан стороной
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске стали чаще болеть гонореейВ Хабаровске стали чаще болеть гонореейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Положение дел с инфекциями в Хабаровске благополучное. В этом году горожан обходят стороной свинка и корь. Сократилось число заболевших острыми кишечными инфекциям, острым вирусным гепатитом, коклюшем, скарлатиной.

- В целом положение дел с давно известными всем инфекциями вполне благополучное. По итогам первых шести месяцев 2020 года отмечают снижение числа заболеваемости практически по всем основным позициям. Исключение - гонорея. С января по июнь гонореей переболели 70 горожан, что на 16,6 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года, - рассказала Екатерина Царева, главный специалист городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

Специалисты отмечают, что стабильной остается обстановка с заболеваемостью сифилисом и ВИЧ. Реже стали обращаться горожане к врачам по поводу вшей. Также хабаровчане реже попадают под наблюдение врачей из-за укусов животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Биробиджане подтопило участок дороги
В Комсомольске в горящей квартире нашли бездыханное тело
В вузах Хабаровского края прибавилось бюджетных мест
Страховые представители «СОГАЗ-Мед» поддерживают застрахованных в любой ситуации
В Хабаровске движение машин на переулке Трубном станет двусторонним к октябрю
В Комсомольске-на-Амуре осудили поджигателя мопеда
Первый на Дальнем Востоке центр по подготовке добровольных пожарных открыли в Хабаровском крае
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
В Хабаровске стали чаще болеть гонореей
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 5 августа 2020 года: за сутки выписали 28 человек
Пассажир скончался в Хабаровске после аварии
Обстановка в Хабаровске 5 августа 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы
Комсомольчанка получила грант на проект «Наследие предков»
Сельчанка в ЕАО испугалась звонков, поступавших на украденный ею телефон
Обстановка в Хабаровском крае 5 августа 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода
В Хабаровском крае обсудили меры поддержки семей с детьми