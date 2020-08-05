В Хабаровске стали чаще болеть гонореей

5 Авг. 2020 2020-08-05T04:25:42+03:00

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Положение дел с инфекциями в Хабаровске благополучное. В этом году горожан обходят стороной свинка и корь. Сократилось число заболевших острыми кишечными инфекциям, острым вирусным гепатитом, коклюшем, скарлатиной.

- В целом положение дел с давно известными всем инфекциями вполне благополучное. По итогам первых шести месяцев 2020 года отмечают снижение числа заболеваемости практически по всем основным позициям. Исключение - гонорея. С января по июнь гонореей переболели 70 горожан, что на 16,6 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года, - рассказала Екатерина Царева, главный специалист городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

Специалисты отмечают, что стабильной остается обстановка с заболеваемостью сифилисом и ВИЧ. Реже стали обращаться горожане к врачам по поводу вшей. Также хабаровчане реже попадают под наблюдение врачей из-за укусов животных.

ИСТОЧНИК KP.RU