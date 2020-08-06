Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» становится еще выгоднее для держателей карт «Мир»

Держатели карт «Мир» Сбербанка смогут получить дополнительные попытки в проектах «Бонус Краш» и «Бонусные Башни» за покупки по карте «Мир» Фото: Олег ЗОЛОТО

С 3 августа по 4 октября 2020 года для держателей карт «Мир» Сбербанка начинают действовать специальные условия участия в геймификационных проектах «Бонус Краш» и «Бонусные Башни» в мобильном приложении программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».

Правила просты и одинаковы для всех:

- обменивайте бонусы СПАСИБО на попытки;

- набирайте очки, открывайте сундуки с призами и станьте претендентом на главный приз — 1 000 000 бонусов;

- соревнуйтесь за лучшие места в рейтингах и получайте бонусы.

Держатели карт «Мир» Сбербанка смогут получить дополнительные попытки в проектах «Бонус Краш» и «Бонусные Башни» за покупки по карте «Мир». За каждые 750 рублей, потраченные по карте «Мир», участнику начисляется одна попытка (но не более 10 за одну календарную неделю). Для этого надо еженедельно активировать эту возможность в разделе «Получить попытки». Выполнять задание в течение недели можно только в одной из игр - либо в «Бонус краш», либо в «Бонусных Башнях». Дополнительные попытки будут начислены там, где вы начнете выполнять задание.

Дополнительные попытки предоставляют держателям карт «Мир» Сбербанка больше шансов на получение бонусов СПАСИБО и возможность стать обладателем главного приза — 1 000 000 бонусов.

Как отметил Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка», клиентам, готовы дать не просто возможность получать больше бонусов СПАСИБО, но еще и побороться за главный приз и стать бонусным миллионером.