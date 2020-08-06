В Хабаровский край приехала Олимпийская делегация ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

В Хабаровский край приехала олимпийская делегация Российского союза спортсменов. Среди гостей призеры олимпийских игр, которые встретились с главой регионального министерства спорта. К слову, именитые спортсмены ежегодно приезжают в разные российские регионе, в том числе и для того, чтобы встретиться со школьниками, поделиться с ними секретами своих побед.

- Среди гостей призер олимпийских игр по академической гребле Анна Алешина, олимпийская чемпионка по волейболу Ирина Макагонова, трехкратный призер олимпийских игр Антонина Зеликович, двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Нина Смолеева. Во время встречи с министром спорта они подписали соглашение об оказании материальной помощи учреждениям Хабаровского края, осуществляющим спортивно-массовую работу с населением, - рассказали в министерстве.

Из-за пандемии с детьми спортсмены пообщаются в режиме онлайн. Также визитеры посетят строящиеся, в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», спортивные объекты.