В биробиджанских школах ремонтируют пищеблоки Фото: администрация Биробиджана

В биробиджанских школах ремонтируют пищеблоки. Помещения приводят в порядок в 10 учебных заведениях областной столицы. Где-то подрядчики проводят подготовительные работы к ремонту, а где-то уже выровняли стены и потолки, заменили электрику и систему вентиляции. Пищеблоки белят, красят, укладывают плитку. Старое оборудование заменят на современное.

- Отметим, что на обновление школьных пищеблоков выделили 25 миллионов рублей. При этом для каждой школы разработали индивидуальный план в соответствии с потребностями и состоянием кухни, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

На сегодняшний день подрядчики работают в пределах утвержденного графика. Однако в некоторых школах отмечают отставание от графика ремонта. Строители прикладывают все силы, чтобы закончить работы к началу нового учебного года.