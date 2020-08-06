В Комсомольске родителей наказали за детей, переходящих железную дорогу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Комсомольске-на-Амуре родителей наказали за детей, переходящих железную дорогу. Подростки пересекли пути в неположенном месте, и за это пришлось отвечать их родителям.

- Несовершеннолетних выявили во время профилактического рейда на перегоне «Комсомольск-Дземги». Два подростка в возрасте 13-14 лет знали о правилах безопасности на железной дороге. Тем не менее они хотели сэкономить время, поскольку идти до перехода было далеко, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Ребятам правоохранители рассказали, почему переход по путям был опасен для жизни. Также объяснили, что железная дорога представляет большую опасность из-за стрелочных переводов и контактных проводов под высоким напряжением. Отвечать за рискованный проступок пришлось родителям. Их привлекли к ответственности за «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».