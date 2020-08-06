В Комсомольске сдали две качественные и безопасные дороги Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре сдали две дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта «Качественные и безопасные дороги». Сегодня, 6 августа, комиссия приняла трассу на улице Сидоренко (от улицы Вокзальная по проспекту Ленина) и проспект Октябрьский (от улицы Молодогвардейская до улицы Аллея Труда).

- Участники комиссии выявили ряд незначительных недостатков, которые подрядчик уже пообещал исправить. В целом отметили высокое качество работ. На улицах демонтировали старые бордюры, сняли верхний слой старого асфальта, установили новые бордюры, уложили новый асфальт, подняли колодцы. Также на объектах появились дорожная разметка и дорожные знаки, - рассказали в городской администрации.

На сегодняшний день работы продолжаются на пяти улицах. На 11-ти улицах основной объем работ завершен, их готовят к сдаче. Напомним, Город юности включили в список городов-участников нацпроекта в 2019 году. В прошлом году отремонтировали 21 улицу.