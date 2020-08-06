В Биробиджане наградили деньгами отличившихся школьников Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане наградили денежными премиями отличившихся школьников. Отметили ребят, добившихся успехов в учебе, спорте и творческой деятельности.

- Вы - честь и гордость Биробиджана, будущие ученые, инженеры, медицинские работники. Какую бы дорогу вы для себя ни избрали, привыкайте бороться и доказывать свое первенство. Вам придется делать это постоянно в непростой конкурентной борьбе, - напутствовал ребят мэр областной столицы Александр Головатый. - Достигнув высот в жизни, не забывайте родителей, школу, родной город, которые вам дали первый старт.

За успехи поощрили учеников 9-11 классов, обучающихся в местных средних школах, гимназиях, музыкальной школе, в Центре детского творчества. На церемонии вручения присутствовал в том числе градоначальник, который также вручал школьникам благодарственные письма.