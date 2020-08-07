Обстановка в Хабаровском крае 7 августа 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сегодня, 7 августа, в Хабаровске небольшой дождь, ночью +12 +14, днем +15 +17, ветер северо- восточный 15-17 м/с. На юге края дожди, местами сильные, ночью +12 +17, днем +16 +20, северо- восточный 9-14 м/с. В центральных районах местами небольшие дожди, ночью +5 +17, днем +14 +23, северо- восточный 5-13 м/с. На севере края без осадков, ночью +8+13, днем +15 +21, ветер восточный, северо-восточный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Информацию предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно данным регионального минздрава, в крае общее число случаев заражения коронавирусом достигло 8178. За последние сутки поставили 120 диагнозов.