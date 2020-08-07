На Шантарах в Хабаровском крае впервые установят электрическую изгородь Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Впервые в национальном парке «Шантарские острова» установят электрическую изгородь. Она защитит палаточный лагерь от медведей, которые на острове очень много. Монтаж уже начался, об этом на большую землю доложил специалист по туризму ФГБУ «Заповедное Приамурье» Виктор Маташов.

Электрическая изгородь - это тип ограждения, который бьет животных небольшими разрядами тока. После этого у хищников пропадает желание забираться на территорию людей. К слову, на острове часто можно встретить как одного медведя, так и всю медвежью семью.

С помощью устройства собираются защитить жизнь и здоровье полевиков и лагерное имущество от возможного нападения и разграбления со стороны нежданных гостей. Кроме того, это будет проверка надежности и эффективности устройства в агрессивной среде с последующей подготовкой рекомендаций по расширению использования.