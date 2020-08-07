Карантин по африканской чуме свиней действует в двух районах Хабаровского края Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Карантин по африканской чуме свиней действует в двух районах Хабаровского края. Ранее сообщалось, случаи заражения животных выявили в селе Бычиха. Это стало поводом для введения режима ЧС на территории Хабаровского района. Теперь же ограничения также ввели и Вяземском районе. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев.

- На сегодняшний день очаги заболевания выявили в четырех частных хозяйствах. Два подворья расположены селе Кукелево Вяземского района, одно - в городе Вяземский, еще одно – в селе Бычиха Хабаровского района. Вокруг каждого из хозяйств санитарные службы установили две карантинные зоны, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

В связи с действующим карантином сейчас запрещено посещение эпизоотического очага посторонними лицами, перемещать животных, продавать продукты их убоя и корма. Также в радиусе зоны запрещены все виды охоты. Действовать ограничения будут до специального распоряжения об их отмене.