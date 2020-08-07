Стоимость автопарковки в аэропорту Хабаровска признали высокой ФОТО: аэропорт "Хабаровск"

Стоимость автопарковки в аэропорту Хабаровска признали высокой. Данный факт антимонопольщики расценили, как нарушение законодательства, а именно части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

- В аэропорту объяснили, что увеличение цены услуги пользования автопарковкой связано с модернизацией существующего оборудования, улучшением качества обслуживания пассажиров и посетителей аэровокзала, введением автоматизированной автопарковки, приобретением нового оборудования, материалов и лицензий. Стоимость в организации определили самостоятельно, исходя из расходов на содержание парковочного комплекса, - прокомментировали в региональном УФАС.

Проверка показала, что стоимость автопарковки превышает сумму необходимых для реализации такой услуги расходов и прибыли. Поэтому цену признали монопольно высокой. Тем не менее, предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства не выдали, так как услуги автопарковки в аэропорту фактически не оказывают.