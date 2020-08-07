В Хабаровске срочно набирают слушателей на курсы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровске срочно набирают слушателей на курсы. Речь идет об обучении таким профессиям, как бухгалтер (повышение квалификации), специалист по 44-ФЗ (управление государственными закупками), повар, продавец продовольственных товаров, пользователь ПК, пользователь ПК с изучением программы 1с: Управление торговлей и охранник.

- Желающих обучат эти профессиям, помогут освоить азы или повысить уже имеющуюся квалификацию. Более подробная информацию о редстоящем обучении можно получить в Центре занятости, - рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

За консультациями по записи на курсы, пожалуйста, обращайтесь по телефонам (4212) 75-99-12 и (4212) 78-13-53. Специалисты центра готовы ответить на вопросы горожан, рассказать подробно о том, как записать и как будет проходить обучение. Обращения принимают по будним дням.