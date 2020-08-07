Пешехода «зебре» насмерть сбила машина в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

Пешехода на «зебре» насмерть сбила машина в Хабаровске. Происшествие случилось накануне вечером, 6 августа на улице Карла Маркса. По предварительной информации, автомобиль Toyota Aqua двигался со стороны улицы Промышленной в сторону улицы Краснодарской.

- Наезд на пешехода случился в районе дома №126. Пострадавший переходил дорогу на красный свет светофора. Прибывшим на место происшествия врачам оставалось только констатировать его смерть, - рассказали в краевом ГИБДД.

Автолюбителей и пешеходов в крае убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования сигналов светофоров, дорожной разметки и дорожных знаков. Помните, маленькая ошибка на дороге может обернуться большой трагедией как для автолюбителей, так и для пешеходов. Уважайте всех участников дорожного движения.