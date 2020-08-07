Автомобиль биробиджанца арестовали за 118 штрафов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобиль биробиджанца арестовали за 118 штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма взысканий составила 112 тысяч рублей. Долг свой автолюбитель гасить не торопился, за что и поплатился.

- В отношении злостного нарушителя началось исполнительное производство. Но связаться с ним оказалось проблематично - он на контакт с судебными приставами не выходил, скрывался от сотрудников службы, игнорировал уплату штрафов за нарушения правил дорожного движения, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

С автолюбителя взыскали исполнительский сбор, а позже выяснили, что в собственности у должника есть автомобиль Toyota Crown. Местонахождение машины неплательщика установили и наложили на него арест. Мужчине дали 10 суток, чтобы он решил финансовый вопрос. Если деньги не поступят, то машину передадут на оценку, а после и на реализацию. Деньгами, полученными от продажи, оплатят долги автолюбителя.