В Хабаровском крае женщина разбила камнем чужую машину Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае женщина разбила камнем чужую машину на почве личных неприязненных отношений к автолюбителю. Такой версии придерживается следствие. По предварительной информации, происшествие случилось в поселке Уктур Комсомольского района.

- В полицию обратился мужчина и сообщил, что неизвестный повредил его автомобиль, припаркованный около дома. Сумма причиненного ущерба, по оценке заявителя, составила 25 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По подозрению в умышленном уничтожении или повреждении имущества задержали 49-летнюю местную жительницу. Стражи порядка установили, что женщина в момент совершения преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она несколько раз ударила камнем по корпусу автомобиля, повредила лобовое стекло и заднюю правую фару. Сейчас в отношении нее расследуют уголовное дело. Сельчанка рискует лишиться свободы на срок до двух лет.