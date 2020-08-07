Складной нож и газовый баллончик изъяли на входе в здание суда в Хабаровске Фото: УФССП по ЕАО

Складной нож и газовый баллончик изъяли на входе в здание суда в Хабаровске. Эти предметы принадлежали одному из участников судебного процесса. Перед досмотром мужчину спросили, есть ли у него в наличии запрещенные к проносу предметы - он ответил отрицательно.

- Складной нож и газовый баллончик нашли в сумке посетителя. Попытка пронести в здание судебного участка мировых судей запрещенные предметы закончилась составлением протокола об административном правонарушении за неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Теперь владельцу ножа и газового баллончика грозит наказание в виде административного штрафа. Жителям краевой столицы напоминают, что в здание суда нельзя проносить колющие, режущие и взрывоопасные предметы.