В управлении МВД по ЕАО потушили условный пожар Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В управлении МВД по Еврейской автономии потушили условный пожар. Это были учения, в которых задействовали огнеборцев пожарно-спасательной части №1. По легенде, на третьем этаже здания в кабинете произошел пожар с сильным задымлением.

- Из здания оперативно эвакуировали людей и имущество, вызвали пожарную охрану, начался процесс тушения загорания первичными средствами пожаротушения. К месту происшествия отправился пожарный расчет, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Прибыв на место, огнеборцы провели разведку задымленных помещений, проверили, есть ли пострадавшие. Затем подали ручные стволы на тушение пожара. Условное возгорание смогли потушить. Отметим, что на таких учениях проверяют и действия сотрудников объекта, и огнеборцев, другими словами оттачивают порядок действий всех участников ЧП.