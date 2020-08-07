На реке Урми в Хабаровском крае отметили спад уровня воды Фото: Мария ЛЕНЦ

На реке Урми у села Кукан в Хабаровском районе отметили спад уровня воды. По данным на восемь часов утра 7 августа 2020 года, вода стоит на отметке 758 сантиметров. За сутки она опустилась на 11 сантиметров. Гидрологи прогнозируют дальнейший спад.

- На реке Кур у села Новокуровка продолжается подъем воды. Утром 7 августа вода остановилась на отметке 612 сантиметров, за прошедшие сутки поднялась на 19 сантиметров. В течение ближайших двух дней ожидается дополнительное повышение уровня воды, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По оценкам специалистов, при достижении неблагоприятных отметок в зону подтопления могут попасть жилые дома, приусадебные участки, сельхозугодия, участки межпоселковых и внутрипоселковых дорог в населенных пунктах Улика-Национальное, Победа и Пасека. Местным жителям напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номеру «112».