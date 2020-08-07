Самолет из Красноярска аварийно сел в Хабаровске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самолет из Красноярска аварийно сел в Хабаровске. По предварительной информации, рейс «Красноярск - Хабаровск» выполняло воздушное судно авиакомпании «Аврора». Экстренное приземление произошло сегодня, 7 августа 2020 года, в 6:35. Наиболее вероятной причиной произошедшего пока называют техническую неисправность воздушного транспорта.

- На борту находилось 77 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка произведена благополучно, воздушное судно не повреждено, пассажиры и экипаж не пострадали, - прокомментировали в пресс- службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Проверку по данному инциденту уже начали сотрудники Сахалинской транспортной прокуратуры. Основная их задача на сегодняшний день - это проверить, были ли соблюдены требования законодательства о безопасности полетов. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования для устранения нарушений.