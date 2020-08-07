Ситуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре 7 августа 2020 года: лечится 151 пациент Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным регионального минздрава на утро 7 августа 2020 года, в Комсомольске -на- Амуре и Комсомольском районе общее число заражений коронавирусом достигло 864. В инфекционном госпитале на сегодняшний день находятся 258 человек. У 151 пациента подтвержден COVID-19.

- За сутки выписали по выздоровлению 13 человек, госпитализировали - 30, скончался один. В реанимационном отделении находятся 11 пациентов. У пяти человек только подозревают заражение коронавирусом, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 104 пациента с COVID-19, из них 11 - это дети. Выписали по выздоровлению четыре человека. Жителей Города юности убедительно просят избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки и проветривать помещения, регулярно делать влажную уборку.