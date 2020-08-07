За попытку убрать свидетеля осудили сельчанина в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

За попытку убрать свидетеля и за убийство осудили сельчанина в Хабаровском крае. Из материалов дела следует, что 58-летнему мужчине предъявили обвинение по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».

- На суде установили, что в январе 2019 года фигурант незаконно купил пистолет конструкции Макарова и патроны к нему и принес их на придомовую территорию. Время спустя, когда был пьян, демонстрировал пренебрежительное отношение к потерпевшему и выстрелил в него. Ранение оказалось смертельным, - рассказали в краевой прокуратуре.

Мужчина хотел скрыть убийство, поэтому направил пистолет на находившегося в этом же помещении свидетеля преступления. Однако последний вступил с преступником в борьбу, забрал у него пистолет, обездвижил и вызвал помощь. За все эти преступления фигуранту назначили лишение свободы на срок 17 лет. Приговор суда осужденный будет обжаловать, поскольку не согласен с ним.