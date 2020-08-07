В Хабаровске на перекрестке улиц Прогрессивная-Краснореченская столкнулись две иномарки Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

В Хабаровске на перекрестке улиц Прогрессивная - Краснореченская столкнулись две иномарки. Происшествие произошло сегодня днем, 7 августа. По предварительной информации, за рулем Nissan Tiida находилась автолюбительница 1983 года рождения. Женщина двигалась по Краснореченской, на перекрестке хотела повернуть налево, но из-за стоящей фуры не смогла полноценно оценить обстановку.

- Когда иномарка начала поворачивать, по полосе встречного движения ехала Toyota Carina. За рулем этой машины сидел 22-летний молодой человек. Он не успел отреагировать на происходящее на дороге и не притормозил, чтобы избежать аварии, - рассказал очевидец происшествия.

Отметим также, что в этой аварии никто не пострадал. Однако владелица Nissan Tiida собиралась в ближайшее время отбыть на море, но из-за этого инцидента реализовать планы вряд ли получится.