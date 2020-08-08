Обстановка в Хабаровском крае 8 августа 2020 года: заболеваемость, радиационный фон, погода Фото: Борис КОКУРИН

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 08 августа в Хабаровске без осадков, температура ночью от +10 до +12, днем от +20 до +22, ветер северо- восточный 5-10 м/с.

В южных районах без осадков температура ночью от +10 до +15, днем от +20 до +25, ветер восточный, юго- восточный 6-11 м/с.

В центральных районах без осадков температура ночью от +5 до +15, днем от +16 до +26, ветер восточный, юго- восточный 5-13 м/с.

В северных районах без осадков температура ночью от +6 до +11, днем от +15 до +25, ветер восточный, юго-восточный 5-12 м/с.

Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано.

По информации регионального минздрава за сутки в крае зарегистрировано 102 новых случаев заболевания среди жителей городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ряда районов края. Всего в крае зарегистрировано 8280 случаев заболевания (рост +1,2% к 6 августа 2020 года), из них 71 закончился смертью пациентов.