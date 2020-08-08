У жителя ЕАО изъяли патроны незаконное оружие

У жителя ЕАО изъяли незаконное оружие Фото: Иван ПРОХОРОВ

На владельца незарегистрированного охотничьего ружья из села Аур в Еврейской автономной области сотрудники полиции вышли в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Во дворе у местного жителя они нашли само ружье, патроны к нему и банку с порохом. Соответствующих документов на оружие и боеприпасы у мужчины не было.

- Мужчина пояснил, что арсенал нашел около двух лет назад в лесополосе в районе села и с того времени хранил дома в сарае, ни разу им не воспользовался, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области. - Про само оружие он даже забыл. Зачем хранил запрещенные предметы объяснить так и не смог.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проверяют полученную от мужчины информацию. Ружье, патроны и порох были изъяты.

Как отметили в ведомстве в данном случае житель села должен был немедленно сообщить о своей находке в отделение полиции и сдать найденное. В этом случае ему полагалось денежное вознаграждение. Сейчас же ему может грозить уголовная ответственность за незаконное хранение оружия.