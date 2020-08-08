В Хабаровске сторож пропил охраняемое имущество Фото: Юлия ДУБИНА

Похищенного, владелец коммерческого предприятия, которое занимается поставкой и реализацией металлических изделий, хватился, когда надо было передавать товар заказчику.

На складе не нашлось нужных деталей хотя по документам все должно было быть на месте. Ревизия подтвердила недостачу, и коммерсант обратился в полицию. По его словам, ущерб, нанесенный фирме, составил 115 тысяч рублей.

Поиск злоумышленника много времени у опытных сотрудников уголовного розыска не занял. Все улики указывали на местного сторожа. После недолгих запирательств мужчина во всем сознался.

- 55-летний местный житель пояснил, что похищенные изделия он сдал в пункт приема металлолома, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Самое смешное, что горе сторож даже не подозревал сколько, на самом деле стоили украденные им металлические изделия. Суммы, выученной на пункте приема металла ему, хватило только на спиртное.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - подчеркнули в ведомстве.

В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.