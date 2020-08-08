Вертолет МЧС вылетел в Советско-Гаванский район вылетел на поиски яхты Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На поиски морского судна – яхты «Барыня» из Хабаровска в Советско-Гаванский район вылетел вертолет МЧС с группой специалистов Дальневосточного регионального поисково-спасательного центра.

- Задача спасателей провести авиаразведку, осмотр побережья и морской акватории в поисках парусной яхты «Барыня», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, что судно следующее по маршруту поселок Нельма – Советская Гавань пропало в акватории Татарского пролива еще 31 июля. На борту по предварительным данным могут находиться 3 человека.

Как только в Морском спасательном координационном центре узнали о происшествии, то дежурный капитан сразу же оповестил все находящиеся в море суда о ситуации с яхтой и попросил выполнить попутный поиск.

Ранее из-за штормовой погоды применение в данном районе авиации было невозможно, - отмечают в ведомстве.