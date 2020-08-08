Врио губернатора Хабаровского края опроверг слухи о том, что чиновники будут летать в Москву бизнес-классом Фото: Борис КОКУРИН

Некоторое время назад в Хабаровских и не только СМИ стали появляться сообщения о том, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев якобы разрешил краевым чиновникам летать в командировки бизнес-классом. Сам врио губернатора эти слухи опроверг.

- С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом, - пишет Михаил Дегтярев в своем аккаунте. - Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там чёрным по белому написано: эконом класс. См. пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны.

В частности, в данном пункте подписанного Дегтяревым постановления указано, что при следовании в командировку воздушным транспортом сотрудники краевого правительства обязаны приобретать билеты по тарифу экономического класса.

Мало того этим же постановлением чиновникам при следовании железнодорожным транспортом предписывается брать билеты в вагоны повышенной комфортности, отнесенном к вагонам также экономкласса, с четырехместным купе.