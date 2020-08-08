В Еврейской автономной области на приусадебном участке нашли культивируемую коноплю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ежегодно в Еврейской автономной области проходит операция «Мак». В пол и в поселки выходят сотрудники правоохранительных органов для того, чтобы обнаружить и уничтожить как дикие заросли конопли и мака, так и заботливо возделываемые местными жителями посадки наркосодержащих растений.

Операция идет не первое десятилетие, однако желающих нажиться на чужом несчастье меньше не становится. Обычно местные жители оправдываются что посадили коноплю «для себя», пытаясь избежать уголовной ответственности, положенной за культивацию этого растения.

Так поступил, и житель села Дежнево в Ленинском районе Еврейской автономной области на огороде которого полиция обнаружила 27 кустов конопли с признаками культивации. Но дело в том, что даже это не избавляет «наркоагрономов» от уголовного преследования.

- Со слов владельца жилища, в июне увидел во дворе коноплю и решил за ней ухаживать, чтобы затем использовать для собственного употребления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Сейчас запрещенные растения направлены на экспертизу в зависимости от результатов которой будет приниматься процессуальное решение. В ведомстве так же напоминают, что за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства предусмотрена уголовная ответственность.