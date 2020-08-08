В ближайшие две недели в хабаровских магазинах появится лосось по сниженным ценам Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Проект «Доступная рыба» начинание для Хабаровского края не новое, его вводили еще при позапрошлом губернатора Шпорте. Цель - обеспечить население края рыбой по приемлемой цене. Сейчас он получил свое логичное продолжение.

- В хабаровские торговые сети в ближайшие две недели поступит лосось по сниженным ценам. Такое решение принято на совещании в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности по поручению врио губернатора края, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Как отметили в правительстве сегодня в проекте участвуют более 50 торговых точек, в том числе 15 магазинов в Хабаровске, 12 в Комсомольска-на-Амуре. 9 в поселениях Амурского района. Также рыба по сниженным ценам продается в магазинах Солнечного, Ванинского, Советско-Гаванского и Николаевского районов.

Напомним, что проект реализации населению рыбы по сниженным ценам действует в крае с 2015 года. Изначально он распространялся только на кету и горбушу. Однако каждый год ассортимент расширяется. Теперь это и частиковые виды рыб, навага, сельдь, минтай. Кроме того, прорабатывается вопрос поставки в торговые сети рыбных консервов, которые производит рыболовецкая артель им. 50 Лет Октября, расположенная в Ванинском районе.