Официально: количество людей участвующих в несанкционированных митингах в Хабаровске снижается Фото: Евгений КУЦ

Это уже пятая суббота подряд, когда в Хабаровске проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного главы края. Суббота день для протестующих знаковый, в отличие от будничных «гуляний» в выходной день народу собирается много.

В одну из суббот был зафиксирован рекорд - когда на улицы краевого центра выходили под сто тысяч протестующих. Сейчас отмечают в правительстве края протестная активность людей постепенно снижается, в своих выводах региональные чиновники опираются на цифры, предоставленные полицией.

- Сотрудники полиции обеспечивают безопасность граждан во время несанкционированных акций в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, - отмечают в пресс-службе правительство Хабаровского края. - Сегодня на площади имени Ленина собрались 2800 человек. Главная задача правоохранительных органов не допустить провокаций и столкновений. Также на площади дежурят медики, чтобы в случае необходимости оказать экстренную помощь.

Снижение количества участников митингов в правительстве связывают со снятием большинства ограничений по коронавирусу. Открытием веранд кафе, ресторанов, прокатных площадок и тому подобного.