В Комсомольске-на-Амуре едва не сгорел яхт-клуб
Фото: Борис КОКУРИН
Пожарным позвонили очевидцы. По их словам, в районе улицы Набережная горела баржа. Плавсредство находилось на территории местного яхт-клуба и огнь мог перекинуться на другие объекты.
Сообщение о пожаре поступило в 17.51, а уже через пятнадцать минут расчеты были на месте. Еще издали пожарные увидели густой черный дым, стелющийся над территорией клуба.
- При разведке установлено, что на барже в двух металлических контейнерах, приспособленных под бытовые помещения, горела внутренняя обшивка (пенопласт), вещи и мебель, деревянные полы, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Людей внутри, к счастью, не было.
Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожарным расчетам удалось в течение получаса справиться с огнём, и в 18.34 он был полностью потушен.
Пожарные разобрали и тщательно пролили водой обгоревшие конструкции. Хозяин судна был на месте, он, кстати и сообщил о произошедшем в пожарную охрану. Сейчас на месте работают следователи и сотрудники госпожнадзора пытаясь установить причины возгорания.
Рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе и нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ.