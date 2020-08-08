В Комсомольске-на-Амуре едва не сгорел яхт-клуб Фото: Борис КОКУРИН

Пожарным позвонили очевидцы. По их словам, в районе улицы Набережная горела баржа. Плавсредство находилось на территории местного яхт-клуба и огнь мог перекинуться на другие объекты.

Сообщение о пожаре поступило в 17.51, а уже через пятнадцать минут расчеты были на месте. Еще издали пожарные увидели густой черный дым, стелющийся над территорией клуба.

- При разведке установлено, что на барже в двух металлических контейнерах, приспособленных под бытовые помещения, горела внутренняя обшивка (пенопласт), вещи и мебель, деревянные полы, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Людей внутри, к счастью, не было.

Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожарным расчетам удалось в течение получаса справиться с огнём, и в 18.34 он был полностью потушен.

Пожарные разобрали и тщательно пролили водой обгоревшие конструкции. Хозяин судна был на месте, он, кстати и сообщил о произошедшем в пожарную охрану. Сейчас на месте работают следователи и сотрудники госпожнадзора пытаясь установить причины возгорания.

Рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе и нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ.