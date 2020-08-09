Обстановка в Хабаровске на 9 августа 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

Холодный фронт покидает территорию региона Фото: Борис КОКУРИН

Циклон, пришедший две недели назад из сопредельного Китая, покидает регион. Вместе с ним уходят дожди и холодный воздух. Следующая неделя в регионе будет преимущественно теплой. Вероятность дождя небольшая.

По прогнозам синоптиков из «Дальневосточного УГМС», в воскресенье, 9 августа, в г. Хабаровске без осадков, температура ночью от +12ºС до +14ºС, днем от +23ºС до +25ºС, ветер южный, во второй половине дня юго-восточный 2 м/с.

В южных районах Хабаровского края сегодня преимущественно без осадков, температура ночью от +14ºС до 25ºС, днем от +20ºС до +26ºС, восточный, юго- восточный 2 м/с.

В центральных районах – без существенных осадков, температура ночью от +12ºС до +16ºС, днем до +27ºС, восточный, юго- восточный, порывистый 3-5 м/с, порывы до 11 м/с;

В северных районах – без осадков, температура ночью от +6ºС до +11ºС, днем от +17ºС до +25ºС, ветер порывистый, юго-восточный, во второй половине дня восточный 1-3 м/с, порывы до 9 м/с.

Уровень Амура у Хабаровска – 128 см. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-15 см. Температура воды 20,4 градуса. Опасных гидрологических явлений не прогнозируется.

Радиационный фон на территории Хабаровского края находится в естественных значениях от 8 до 28 мкр/ч. Превышения его за сутки не зафиксировано.

По состоянию на утро 9 августа 2020 года в крае зафиксировано 8378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. От заболевания, суммарно излечились 5816 человек. 73 умерли. За последние сутки число заболевших увеличилось на 98 человек. Все они были в контакте с ранее заболевшими или обследованы по медицинским показаниям. Кроме того, по информации краевого минздрава в стационарах края получают лечение 223 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.