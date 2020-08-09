В Хабаровском крае вновь открыт сезон охоты на гималайского медведя Фото: Правительство Хабаровского края

Редким трофеем охотники Хабаровского края смогут теперь похвастать на легальной основе. С 1 августа 2020 года сезон охоты на крупного хищника – символ региона – вновь открыт официально. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Документ устанавливает максимальную численность разных видов диких животных на отстрел охотниками на год - с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года.

Помимо гималайского и бурого медведей, в перечень разрешенных для добычи попали дикий северный олень, лось, изюбрь, рысь и некоторые другие виды животных. За выдачу разрешений на охоту отвечает региональное министерство природных ресурсов (именно оно выдает предложения по квотам) и краевая служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий.

- Лимиты определяются с учетом общей численности диких животных, которую специалисты сверяют ежегодно, - отметили в краевом минприроды. - В случае значительного снижения популяции какого-либо из животных, лимиты могу быть значительно сокращены, вплоть до запрета на отстрел определенных видов животных.

Напомним, в соседней с Хабаровским краем Амурской области, гималайский медведь признан редким животным и внесен в областную Красную книгу.