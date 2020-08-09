В правительстве Хабаровского края передумали продавать яхту «Виктория»

Судно премиум-класса останется краевой собственностью Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Правительство Хабаровского края сняло с торгов, выставленную на продажу в конце февраля прошлого года яхту «Виктория». Более чем за год покупатель на судно, стоимостью более шестидесяти миллионов рублей так и не нашелся.

- Яхта «Виктория» была выставлена на продажу с начальной ценой в размере 60 миллионов рублей. Из-за отсутствия предложений от покупателей цена на торгах постепенно снижалась, - рассказывают в пресс-службе краевого правительства. - Даже за минимальную стоимость в 30 миллионов желающих приобрести яхту не нашлось. В результате торги были аннулированы. Яхта остаётся в краевой собственности.

Напомним, правительственное судно было изготовлено в 2005 году на Тайване по специальному заказу. Длина его – 21,34 метра, ширина – 5,5 метра, высота – 5,51 метра. Яхта рассчитана на 12 человек и использовалась для приемов небольших делегаций. В феврале прошлого года губернатор Сергей Фургал посчитал использование яхты нецелевым расходом денежных средств и распорядился реализовать.