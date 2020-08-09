Михаил Дегтярев пообещал решить проблему автодороги между Новым Ургалом и Чегдомыном Фото: Правительство Хабаровского края

Очередной уик-энд врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев проводит в разъездах. На очереди оказался Верхнебуреинский район. Вчера Дегтярев посетил поселок Тырма, где осмотрел аварийные дома и старые котельные. В поселке 33 барака, срок службы которых, уже перевалил за 80 лет. Глава региона удивился: неужели в них до сих пор живут люди?

- Вы участвуете в федеральной программе переселения из аварийного жилья? – спросил он у жителей бараков. - Программа работает давно, почему не заявлялись? В этом году у вас признано аварийными 29 домов. Постарайтесь все правильно оформить и получить федеральные средства.

Посетил он также и районную больницу Тырмы и будущий культурный центр, начало строительства которого отложено из-за отсутствия финансирования. Михаил Дегтярев пообещал деньги найти и не только на культурный центр, но и на полуобрушенный мост.

Сегодня на очереди у врио посещение Нового Ургала и Чегдомына. Он осмотрел школы, больницы и здание аэропорта в Чегдомыне. Особенный интерес у врио вызвала автомобильная дорога, соединяющая Новый Ургал и Чегдомын. Долгие годы она далека от нормативного состояния, однако ни местные, ни региональные власти реконструировать ее так и не смогли – не хватило средств.

- С дорогой мы вам поможем. Цена вопроса около 170 миллионов рублей. При этом денег на нее не предусмотрено бюджетом на 2020 год. Мы разобьем работы на этапы. Первые шаги нужно предпринять уже в этом году - обнадежил районные власти Михаил Дегтярев.

Вечером врио губернатора вернется в краевую столицу.