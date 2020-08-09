Сотрудники правопорядка по горячим следам задержали малолетнего похитителя велосипеда

Малолетнего правонарушителя задержали возле памятника "Самолет" Фото: Евгения МОЛОТОВА

Заявление о пропаже поступило в дежурную часть около половины восьмого вечера субботы. По словам потерпевшего, из подъезда дома по адресу ДОС 62 был похищен принадлежащий ему велосипед, необычного неоново-зеленого цвета. Диспетчер передал приметы похищенного транспортного средства патрулям.

- Сотрудник ДПС, записывавший ориентировку заметил подростка на велосипеде выезжающего из соседнего двора, - рассказали очевидцы происшедшего. – Велосипед был как раз зеленого цвета. На предложение остановиться мальчик не отреагировал, наоборот поехал так, чтобы патрульный автомобиль не смог его догнать.

Сотрудники ДПС поспешили задержать предполагаемого нарушителя. Погоня продолжалась два квартала и в районе памятника «Самолет» злоумышленника все-таки задержали. Свою вину он не отрицал. Нарушителю 11 лет, он ученик четвертого класса, из многодетной неполной семьи. В поле зрения правоохранительных органов он попадает уже не в первый раз. Сейчас с ним работают сотрудники ПДН. Похищенный велосипед возвращен владельцу.